Суслики предсказали раннюю весну в Казахстане 

Знаменитый предсказатель погоды в США – сурок Фил, проснувшись после зимней спячки, тоже предсказал американцам скорое приближение весны.

В степях Южного Казахстана проснулись суслики. Эти родственники сурков тоже любят поспать, но, видимо, совсем весенняя температура воздуха заставила их выглянуть из норок и объявить о ранней весне. Ну по крайней мере в это очень хочется верить, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

2 февраля знаменитый предсказатель погоды в США – сурок Фил, проснувшись после зимней спячки, тоже предсказал американцам скорое приближение весны. Когда 5-килограммового грызуна достали из его норы, он не увидел своей тени и не испугался. Согласно народному поверью, такое поведение лесного грызуна означает ранний приход весны. Если бы в этот день сурок сразу вернулся в нору, то зима продолжалась бы еще шесть недель.

Согласно правилам природы и жизненного цикла сусликов они просыпаются с марта по апрель, только в сухой сезон и не переносят влажную погоду.

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