Советник Токаева поведал о новом этапе в реализации президентских инициатив

В декабре прошлого года глава Казахстана поручил ряд задач.

Советник президента Казахстана Ерлан Карин сообщил о старте нового этапа в реализации президентских инициатив, сообщает zakon.kz

Как я уже сообщал ранее, после второго заседания Нацсовета, за подписью руководителя Администрации Президента был утвержден План по реализации новых президентских инициатив. Согласно данному плану, госорганы должны были в течение января подготовить соответствующие законопроекты по каждой инициативе, касательно блока политических реформ. На днях данная работа была завершена. Теперь начинается новый этап в реализации президентских инициатив. После согласования проектов законов с заинтересованными госорганами, проведения научной лингвистической экспертизы, и обсуждения на заседании Правительства, они будут внесены в Парламент для рассмотрения в рамках установленных процедур. Таким образом, инициативы Президента озвученные на втором заседании Нацсовета на стадии активной реализации, - написал Карин в Facebook.

На втором заседании Национального совета общественного доверия 20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ряд задач, среди которых: создание интегрированной базы предпринимателей, разработка единого реестра внешнего долга в цифровой базе данных и подготовка законодательных поправок для внедрения безналичного расчета при первичной реализации жилья и авто.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!