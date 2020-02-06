Николай Басков стал официальным патроном алматинского театра с 75-летней историей
Легендарный театр Казахстана отмечает в этом году свой 75-летний юбилей.
Известный певец Николай Басков объявил о решении стать официальным патроном Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац, передает zakon.kz.
Легендарный театр Казахстана отмечает в этом году свой 75-летний юбилей.
Не смотря на столь уважаемый возраст, вы остаетесь любимым театром для многих поколений казахстанцев. На Ваших спектаклях зрители учатся любить, ценить и понимать великое искусство театра. Ваши спектакли помогают по-новому взглянуть на изменяющейся мир, почувствовать и понять его гармонию и красоту. Своим искусством Вы заставляете поверить маленькие и не только души в чудеса - увидеть многообразный и сказочный мир. Так велико Ваше значение в формировании детской души, воспитании доброты, щедрости, милосердия и любви. Вы продвигаете русскую культуру, внося тем самым большой вклад в укреплении многовековой дружбы между Казахстаном и Россией, двумя братскими народами Желаю Вам дорогие мои, процветания, сценического успеха, множества интересных спектаклей, благодарного зрителя, удачи и благополучия, - сообщил народный артист РФ в своем Instagram.
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СОЮЗ ВО ИМЯ ИСКУССТВА Дорогие артисты и зрители Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Н. Сац! Рад сообщить Вам о своем решении, стать официальным Патроном легендарного театра Казахстана, отмечающего в этом году свой 75-летний юбилей. Ваш театр - ровесник Великой Победы! Не смотря на столь уважаемый возраст, вы остаетесь любимым театром для многих поколений казахстанцев. На Ваших спектаклях зрители учатся любить, ценить и понимать великое искусство театра. Ваши спектакли помогают по-новому взглянуть на изменяющейся мир, почувствовать и понять его гармонию и красоту. Своим искусством Вы заставляете поверить маленькие и не только души в чудеса - увидеть многообразный и сказочный мир. Так велико Ваше значение в формировании детской души, воспитании доброты, щедрости, милосердия и любви. Вы продвигаете русскую культуру, внося тем самым большой вклад в укреплении многовековой дружбы между Казахстаном и Россией, двумя братскими народами Желаю Вам дорогие мои, процветания, сценического успеха, множества интересных спектаклей, благодарного зрителя, удачи и благополучия. С уважением, Народный артист Российской Федерации Н. Басков http://baskov.ru/
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