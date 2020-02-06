Экс-директор филиала "Казпочта" осужден за коррупцию

Ему назначен штраф в размере 7 млн 500 тыс.тенге.

Бывший директор Жамбылского областного филиала АО "Казпочта" осужден за коррупцию, передает zakon.kz.

Антикоррупционной службой области проводилось досудебное расследование в отношении Пірәлі Б.Б. по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он подозревался в получении от гражданина взятки в значительном размере за трудоустройство в филиал АО "Казпочта". 5 февраля приговором суда №2 Тараза Пірәлі Б.Б. признан виновным в получении взятки в значительном размере и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 500 тыс.тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - отметили в пресс-службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!