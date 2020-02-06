БАО вошло в список топ-5 дестинаций для жителей ОАЭ

Среди 20 других направлений

Большое алматинское озеро попало в список топ-20 дестинаций для жителей ОАЭ, сообщает zakon.kz со ссылкой на GulfNews.

БАО расположилось пятым в списке, также среди лучших дестинаций оказались достопримечательности в Пакистане, Исландии, Австрии, Турции, Грузии, Азербайджане, Армении и Индии.

Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, въездной поток из ОАЭ в 2019 году вырос на 54% (8,1 тыс. прибытий) по отношению к показателю 2018 года.

GulfNews - ежедневная газета, издаваемая в Дубае с 1978 года.

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