Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

БАО вошло в список топ-5 дестинаций для жителей ОАЭ

Среди 20 других направлений

Фото : zaleskiy.com6 февраля 2020, 10:25

Большое алматинское озеро попало в список топ-20 дестинаций для жителей ОАЭ, сообщает zakon.kz со ссылкой на GulfNews.

БАО расположилось пятым в списке, также среди лучших дестинаций оказались достопримечательности в Пакистане, Исландии, Австрии, Турции, Грузии, Азербайджане, Армении и Индии.

Согласно данным Комитета статистики МНЭ РК, въездной поток из ОАЭ в 2019 году вырос на 54% (8,1 тыс. прибытий) по отношению к показателю 2018 года.

GulfNews - ежедневная газета, издаваемая в Дубае с 1978 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты