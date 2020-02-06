Школьник на угнанной машине устроил ДТП с телегой

Пострадал 46-летний мужчина.

7 ноября 2019 года в селе Шарын неизвестная автомашина допустила наезд на гужевую повозку, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП пострадал 46-летний местный житель, госпитализированный с тяжелыми травмами в больницу. Водитель авто скрылся с места происшествия не оказав помощи потерпевшему мужчине. Вскоре, принятыми районной полицией мерами был установлен и задержан 16-летний подросток, обоснованно подозреваемый в совершении ДТП.

Как установили стражи порядка, несовершеннолетний без разрешения родителей сев за руль отцовской Mazda 626 уехал покататься по населенному пункту.

– Расследование затянулось по объективным причинам. Производился сбор доказательной базы, ожидались результаты назначенных по факту экспертиз. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.2 и ст.347 УК РК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оставление места ДТП") и направлено в суд, – сообщил инспектор административной практики Уйгурского районного отдела полиции Серик Айнабеков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!