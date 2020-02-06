Когда алматинцы смогут дышать чистым воздухом

Что делается для модернизации ТЭЦ-2, обеспечивающей порядка 50% тепла и электроэнергии в Алматы, но при этом являющейся одним из главных источников загрязнения воздуха.

Алматинцы с нетерпением ожидают, когда самая крупная в структуре городского энергетического комплекса ТЭЦ-2 будет модернизирована с минимизацией выбросов в атмосферу. Такое поручение было дано первым Президентом РК в 2017 году. Когда именно произойдет полная модернизация теплоэлектростанции и что для этого требуется, журналисту zakon.kz рассказал начальник Управления охраны окружающей среды АО "АлЭС" Рамиль Галиев.

Этот вопрос не самый простой для энергетиков: ТЭЦ-2 обеспечивает порядка 50% тепла зоны централизованного теплоснабжения и электроэнергии Алматы, и прежде чем всерьез приниматься за модернизацию, необходимо решить, кто и как сможет заместить выпадающие на время реконструкции или строительства новой станции объемы тепла и электроэнергии. Оставшиеся объекты алматинского энергокомплекса скорее всего этого сделать не смогут, поскольку работают на пике своих возможностей, поставляя вторую половину объема тепла и электроэнергии. Это первый аспект, – рассказал Рамиль Галиев.

В качестве второго аспекта спикер назвал инвестиции, капиталовложения. Он отметил, что по экспертным оценкам, на модернизацию ТЭЦ-2 требуется от 99 до 560 млрд тенге, в зависимости от выбора варианта. Вопрос, кто будет финансировать этот проект – госбюджет, город, АО "Самрук- Энерго" открыт, АО "АлЭС" таких средств не имеет. Если привлечь средства на рынке или у банков, то возникает вопрос возвратности средств. Рыночный механизм – через тарифы. По расчетам, модернизация ТЭЦ-2 отразится и на тарифе для горожан, который вырастет более чем в 2 раза. То есть, эту проблему не решить силами только АО "АлЭС" или "Самрук-Энерго". Поэтому этим вопросом и занимаются на уровне акимата и Правительства.

Теперь третий аспект - технологический. Мы все понимаем, что время модернизировать станцию давно пришло: в 2020 году ТЭЦ-2 исполняется 40 лет. Когда станция строилась, то в целях повышения уровня сейсмической безопасности станция была заглублена на 12 метров. Здесь впервые в стране были введены в эксплуатацию котлоагрегаты высокого давления в сейсмическом исполнении. Для той поры это было уникальное новаторское решение. С одной стороны это обеспечивает безопасность, но с другой – создает проблемы модернизации. Не вдаваясь в технические детали, поясню, что по всем нормам техники безопасности, газовая станция на таком заглублении очень взрывоопасна, – продолжил Рамиль Галиев.

Понимая конструктивные особенности станции ТЭЦ-2, по заказу АО "АлЭС" в 2018 году проектной организацией было разработано предварительное технико-экономическое обоснование, где рассмотрены 4 варианта реализации проекта:

• перевод действующей станции на газ;

• строительство новой станции на газе;

• расширение ТЭЦ-2 со строительством парогазотурбинных установок;

• реконструкция восьми существующих энергетических котлоагрегатов с заменой газоочистного оборудования.

Диапазон стоимости реализации проектов я привел. Теперь городу и экспертам предстоит сделать выбор ТЭО. Когда будут решены выше перечисленные вопросы и сделан выбор проекта, мы приступим к его реализации, – отметил спикер.

Он дополнил, что на протяжении последних 15 лет весь энергокомплекс Алматы постоянно модернизровался. Так, ТЭЦ-1 с 2017 года работает на газе. Станция сократила выбросы вредных веществ в атмосферу на 47% (534 тонны) в 2019 году по сравнению с 2016 годом. Весь Западный тепловой комплекс (котельные) с начала эксплуатации использует газ.

Что касается ТЭЦ-2, то по словам Рамиля Галиева, станция, действительно, работает на экибастузском угле с 1987 года. Качество угля установлено ГОСТом и контролируется как на Экибастузском разрезе – выходной контроль, так и на ТЭЦ-2 – входной контроль. Он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации, в том числе по зольности. Это подтверждают все экологические экспертизы, которые проводятся на регулярной основе.

Тем не менее, мы понимаем, что уголь – не самое экологически чистое топливо. Поэтому станция постоянно модернизируется. Так, с 2007 года по 2012 год все котельные агрегаты ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 оснащены очистными сооружениями со степенью очистки 99,2% и 99,5% соответственно. Также была проведена модернизация горелочных устройств, в соответствии с наилучшими доступными технологиями. В итоге суммарные выбросы АлЭС снизились с 50 тыс. тонн в 2007 году до 37 тыс. тонн в 2018 году, что составляет 26%, – рассказал спикер.

Также он сообщил, что разработана "Дорожная карта" реализации проекта модернизации ТЭЦ-2, и акиматом города Алматы с АО ФНБ "Самрук-Казына" подписан меморандум о сотрудничестве, который включает вопрос реконструкции ТЭЦ-2. Также заключен договор с АО "КазНИПИЭнергопром" по разработке технико-экономического обоснования проекта модернизации ТЭЦ-2, которое определит сроки модернизации. Предварительные итоги ТЭО будут предоставлены общественности города в первом полугодии 2020 года.

Кроме того, компанией "Интергаз Центральная Азия" предоставлены технические условия на подключение газопроводов для газоснабжения ТЭЦ-2. Правда, для этого необходимы дополнительные затраты. Зато при переводе ТЭЦ-2 на сжигание природного газа годовое количество выбросов в атмосферу сократится на 29 тысяч тонн (на 94%) - до 2 тысяч тонн в год.

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