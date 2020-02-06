Биртанов проверил тест-системы для определения коронавируса

Исследование показало, что у большинства пациентов выявлен грипп и ОРВИ.

Фото : Пресс-служба Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов 6 февраля посетил вирусологическую лабораторию филиала Национального Центра Экспертизы по городу Нур-Султан, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Глава минздрава проверил степень готовности к усиленному режиму работы столичной лаборатории по профилактике завоза особо-опасных болезней, в том числе коронавирусной инфекции, обнаруженной в КНР.

На безвозмездной основе мы получили из России средства диагностики новой коронавирусной инфекции. Поставка, так называемых, тест-систем осуществлялась в рамках реализации Роспотребнадзором мер поддержки соседних государств в наращивании потенциала по борьбе с угрозами инфекционных болезней. Эти тест-системы разработаны ведущими учеными ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор". На сегодняшний момент доставлены, в достаточном количестве, тест-системы для исследовании РНК нового типа 2019 – nCoV. Анализы проводятся методом полимеразно-цепной реакции в режиме "реального времени", - сообщила заведующая вирусологической лаборатории Айнаш Макушева.

По ее словам, на данный момент, в вирусологической лаборатории обследовано 180 пациентов с подозрением на новый тип коронавируса. Исследование показало, что у большинства пациентов выявлен грипп и ОРВИ.

Лаборатория работает 24 часа в сутки. По мере поступления материала на анализ, мы сразу проводим исследование на все панели гриппа и гриппоподобные заболевания, а также, на новый тип коронавируса, - сказала Макушева.

На сегодня, согласно рекомендованному протоколу ВОЗ, заказаны праймеры американского производства на обнаружение РНК нового типа 2019 – nCoV методом ПЦР.

В рамках визита министр здравоохранения ознакомился с работой ПЦР-блока вирусологической лаборатории. Эпидемиологи продемонстрировали Елжану Биртанову метод выделения генетического материала вируса, правила приготовления реакционных смесей, а также принцип работы амплификатора "Rotor Gene 6000".

Министр также поинтересовался принципами работы эпидемиологического и рутинного надзора за гриппом и гриппоподобными заболеваниями, циркулирующими на территории РК. Принцип дозорного эпидемиологического надзора основан на круглогодичном мониторинге за инфекциями ОРВИ.

Кроме того, Елжан Биртанов ознакомился с работой лаборатории молекулярно-генетических исследований.

Там, за прошлый эпидемиологический сезон, получено молекулярно-генетическая характеристика 85 штаммов вируса гриппа и исследована чувствительность к противогриппозным препаратам, рекомендованным ВОЗ. Данная лаборатория создана в августе 2019 года на базе филиала Национального центра экспертизы по г. Нур-Султан. Здесь проводятся исследования выявленных штаммов гриппа и других вирусных инфекций на генно-молекулярном уровне. А также, выявление генов антибиотикорезистентности бактерий. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, используемым для генетического анализа, вирусов и бактерий.

В завершение встречи министр дал поручение о необходимости возобновления подготовки в высших медицинских учебных заведениях Казахстана узких специалистов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики.

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