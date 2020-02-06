На торги выставляли склад, заброшенный дом, особняк, дворец "Фосфорник" с прилегающей территорией в 5 с небольшим гектаров.

В Шымкенте отменили торги выставленного на аукцион имущества Тохтара Тулешова, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Помимо склада, заброшенного дома и особняка на продажу выставлялся и Дворец "Фосфорник" с прилегающей территорией в 5 с небольшим гектаров. Стартовая цена лота, в котором объединены все четыре объекта недвижимости — 1,2 млрд тенге.

Аукцион был назначен на 6 февраля 2020 года и должен был пройти по методу повышения цены. При этом в сопроводительных документах к выставленным на торги объектам указывается, что только Дворец "Фосфорник" был оценен в 1 млрд 66 млн тенге, правда, состояние его "неудовлетворительное".

Как пояснили в Департамента госимущества по Шымкенту, причиной для отмены торгов стали вновь открывшиеся обстоятельства. А точнее иск "пивного короля" Тохтара Тулешова к бывшим собственным предприятиям, который специализированным межрайонным экономическим судом Шымкента был удовлетворен, хотя частично.

Напомним, что Тохтар Тулешов через своего представителя решил подать в суд на свои собственные бывшие предприятия.

Судья специализированного межрайонного экономического суда Шымкента М. Майсаканов рассмотрел заявление Т. Тулешова об обеспечении иска и установил, что "Т. Тулешов обратился в суд с иском к ответчику ТОО "Дархан Group"" о признании протоколов общего собрания недействительными в части решений о передаче Досанбаеву Н.Б. ТОО "Melod Films" объектов недвижимости и прощения долга ТОО "Шымкентский пивоваренный завод".

В суд поступило заявление от представителя истца об обеспечении иска путем наложения ареста в обеспечении будущих требований на недвижимое имущество – здание детского сада с земельным участком, расположенного по ул. Сайрамская, 198, здание, подсобные помещения и навесы с земельным участком, расположенные по адресу: Туркестанская обл, г. Сарыагаш, ул. Майлы Кожа, 30 А, а также на имущество ТОО "Шымкентский пивоваренный завод" в пределах прощенного долга в сумме 256 224 612 тенге.

Определением суда иск Тохтара Толешова к своим бывшим предприятиям частично удовлетворили. Так до рассмотрения спора по существу и вступления решения суда наложен арест на здание детского сада в Шымкенте и здание в Сарыагаше.

Конфискованное имущество Тохтара Тулешова, а точнее его доля, будут выставлены на торги только после вынесения решения суда.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе спецоперации в Шымкенте. В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы.

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