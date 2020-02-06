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Появилось видео задержания сотрудников акимата ВКО

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

Фото : кадр из видео6 февраля 2020, 11:06

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления сельского хозяйства ВКО и руководителя юридического отдела аппарата акима ВКО по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщает zakon.kz.

Они подозреваются в получении от представителя ТОО взятки в сумме 35 млн тенге за общее покровительство и оказание содействия в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021гг", - говорится в сообщении.

Указанные должностные лица и представитель ТОО задержаны и водворены в ИВС УП Усть-Каменогорска. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.


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