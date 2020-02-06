45 мертвых сайгаков обнаружили в ЗКО

По данным фактам браконьерства правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.

5 февраля во время проведения рейдовых мероприятий государственными инспекторами Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира на территории Жангалинского района Западно-Казахстанской области были найдены 45 туш с признаками отстрела приблизительно недельной давности, а также 25 скелетированные останки сайгаков, сообщает zakon.kz.

На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа Жангалинского районного отдела полиции.

Также, похожие случаи произошли 24 и 30 января в этой же области, тогда было обнаружено 71 туш отстрелянных сайгаков. По данным фактам браконьерства правоохранительными органами ведутся следственные мероприятия.

Необходимо отметить, что в 2020 году при РГКП "ПО "Охотзоопром" создан отдел собственной безопасности и оперативная группа "Сапсан", в задачи которых входит осуществление внутреннего контроля за деятельностью сотрудников РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, а также выявление правонарушений со стороны других должностных лиц.



Оперативная группа состоит из 12 человек, оснащена автомобильным транспортом повышенной проходимости, современными средствами связи, включая спутниковую связь, форменным обмундированием и табельным оружием.

За период с 1 января по 5 февраля 2020 года инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" выявлено 13 правонарушений, изъято 73 туши сайгаков и 26 рогов, 1 туша джейрана, 715 кг рыбы, в отношении 13 лиц возбуждены уголовные дела по материалам Охотзоопром, в том числе 16 января оперативной группой в Кызылординской области были задержаны трое инспекторов "Охотзоопром" за незаконную охоту на сайгаков.

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