Адильхан Ержанов рассказал о фильме, за который получил Азиатский "Оскар"

Что для творца счастье- бороться со сложившейся системой через искусство или уйти в себя, создать свой мир?

Казахстанский режиссер считает, что человеку искусства не обязательно бороться лично с какими-то отрицательными явлениями, но советоваться со своей совестью не помешало бы каждому из нас. Обладатель Азиатского "Оскара" Адильхан Ержанов высказался о миссии Художника и рассказал о фильме, принесшем ему победу в номинации "Лучший режиссер", передает корреспондент zakon.kz.

Имя Адильхана Ержанова хорошо известно отборщикам крупнейших мировых кинофестивалей. Его фильмы удостаивались наград, получили немало лестных отзывов от мировых кинокритиков.

Большинство работ Адильхана Ержанова изобилуют гротесками, действие происходит в своеобразной киновселенной (вымышленном казахстанском ауле Каратас), что создает впечатление вымышленного, придуманного мира, как будто далекого от реальности. Тем не менее, в своих фильмах казахстанский режиссер обнажает острые проблемы нашего общества, хотя во всех интервью заявляет, что все его фильмы- исключительно художественные произведения и не связаны ни с политикой, ни с чем-то другим, кроме искусства.

Я не очень понимаю, когда в кино к чему-то призывают. Мне кажется, это просто история, и к ней нужно относиться просто как к истории. Все дело в людях. В любой профессии человек постоянно сталкивается с дилеммой- идти на компромисс или следовать каким-то принципам. Это очень тяжело. Добро и зло перемешаны, невозможно понять, что правильно, а что-нет, но в итоге Совесть- это незыблемый ориентир, который подскажет, что верно, что не верно, - убежден Адильхан.

Что для творца счастье- бороться со сложившейся системой через искусство или уйти в себя, создать свой мир?

Конечно, в своем мире жить и от всего отрешиться. Искусство для этого и существует, чтобы закрыться, ничего не видеть иделать то, что тебе нравится. Я никогда ни с чем не боролся, кроме собственной лени. Для меня искусство – это такой скопизм, бегство от реальности, это мое счастье, - сказал Адильхан Ержанов.

Новая работа "Черный, черный человек", премьера которой состоялась осенью 2019 года в основной конкурсной программе 67-го кинофестиваля Сан-Себастьян (SSIFF) в Испании, принесла Адильхану в ноябре 2019 года награду “Asia Pacific Screen Awards” (APSA) за лучшую режиссуру. Атмосфера в фильме наиболее близка к реализму. Хотя действие происходит в том же вымышленном ауле Каратас и встречаются буффонадные герои, карикатуры, граница между реальностью и выдумкой практически стерта.

Сам по себе жанр фильма, нео-нуар, он сам по себе очень условный. И если бы подача была бы гротескной, мы совсем потеряли бы какую-то привязку к жизни. Чтобы более достоверно передать психологизм, трансформацию героя, пришлось пожертвовать гротеском и прибегнуть к достоверности, - рассказал Адильхан Ержанов.

По словам режиссера, для него важнее трансформация героя, вся детективная история служит лишь одной цели- показать перерождение человека.

Мы привыкли в казахстанском авторском кино видеть, что герой либо бездействует, либо одиозен, аморален, асоциален. Но мы попытались начать с этой точки, но привести человека к тому, чтобы он стал действительно героем. Главный герой Бекзат начинает с того, что он полностью аморален и завершается тем, что в нем появляется совесть, Человек. Мы искали Человека и в финале его нашли, - рассказал Адильхан Ержанов.

Идея картины зародилась лет 5 назад, но сценарий появился в 2018 года, был написан за пару месяцев. Режиссер и автор сценария признался, что при создании фильма им двигало чувство вины.

Это антидетектив все-таки, здесь нет интриги, кто убийца, - сказал исполнитель главной роли Бекзата Данияр Алшинов.

В отечественный прокат вышла сокращенная версия картины, она короче фестивальной на 40 минут.

Ничего не вырезали по цензурным соображениям, но хронометраж оригинальной версии не идеальный для проката. Монтировал версию для кинотеатров не я, но видел ее. Удалили первую сцену, вступительную, фильм начинается сразу с появления Бекзата, что делает картину более детективной, потому что именно в первой сцене рассказано, убивал он или нет. Тут выбираешь из двух зол наименьшее, приходится идти на компромиссы. Но по смыслу ничего не потерялось, узловые моменты остались, острые моменты на своих местах, - поделился Адильхан Ержанов.

По сюжету, в ауле убит мальчик. Следователь Бекзат (Данияр Алшинов) хочет поскорее закрыть дело, ведь виновного уже подыскали местные полицейские. Дело разваливается, когда вмешивается журналистка из города (Динара Бактыбаева). Теперь следователю придется провести настоящее расследование по всем правилам, впервые за свою практику.

“Asia Pacific Screen Awards” (APSA) является одной из крупнейших мировых премий в области кино и проводится при поддержке ЮНЕСКО и ФИАПФ (Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров), ее часто называют азиатским аналогом "Оскара".

Альберт Ахметов

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