Медеу может опять стать центром конькобежного спорта страны

Все помнят Медеу и хотят приехать - олимпийская чемпионка.

После сенсационной новости из американского Милоуки, где на первом в истории "Турнире четырех континентов" по конькобежному спорту не блиставшие в последнее время казахстанские скороходы завоевали семь медалей, остро встал вопрос развития этого вида спорта. В стране не хватает стадионов для конькобежного спорта. Крытый только один - в Нур-Султане. Есть лед в Костанае, Рудном, Семее. И конечно же - знаменитый Медеу. Но есть ряд проблем, которые необходимо решить.

Бронзовый призер Олимпийских Игр-1998, серебряная и бронзовая медалистка чемпионатов мира, двукратная чемпионка Азиатских Игр Людмила Прокашева рассказала газете "Время", какие перспективы у легендарного алматинского катка.

По словам чемпионки, сегодня на Медеу ставка сделана в основном на массовый прокат. Хотя появились неравнодушные люди, готовые и желающие развивать конькобежный спорт. В марте здесь запланирован чемпионат Казахстана.

Для того чтобы объект функционировал, надо чаще проводить на нем соревнования, - говорит Людмила Прокашева.

При этом у Медеу есть все, чтобы опять стать центром конькобежного спорта страны. Но, по словам спортсменки, в первую очередь в этом должен быть заинтересован директор катка.

Помните, раньше здесь работал Касим Ильяшев. Вот он все контролировал, за всем следил. Не дай бог кто-нибудь в обуви на лед зайдет. Создавалось впечатление, что он жил на катке. Вот так надо работать. И новому руководству Медеу надо создавать условия для тренировок спортсменов, - считает олимпийская чемпионка.

Есть также ряд бытовых проблем, к примеру, на Медеу есть гостиница, но она небольшая и вмещает не так много постояльцев. Раньше здесь была еще гостиница "Турист" и проблем с нехваткой мест не возникало. Кроме того, необходимо выработать решения по утилизации мусора и поддержанию чистоты национального парка Медеу.

"Мы бросали мусор в урны. Более того, брали лопаты и убирали снег с трибун. И не считали это зазорным. Это был наш стадион", - вспоминает недавнее прошлое спортсменка.

Необходимо воспитывать в обществе гордость за наш стадион, наш природный парк. Возможно, тогда быстрее решиться вопрос поддержания чистоты национального парка.

Людмила Прокашева считает, для того, чтобы вернуть Медеу былую славу, нужно всё сделать на уровне: и проживание, и питание.

Я когда выезжала два года назад с командой за границу, все меня спрашивали про "Медеу", все помнят наш каток и хотят приехать. Но боятся, что негде будет жить и нечего будет есть. Поэтому нужно создавать на территории Медеу обширную сеть инфраструктуры, в которую бы входили гостиницы, кафе, магазины, места для отдыха, - считает чемпионка.

Для развития как Медеу, так и конькобежного спорта, по мнению именитой спортсменки, необходимо активно пропагандировать этот вид спорта среди населения Казахстана, а также формировать интерес к катаниям и отдыху на катке Медеу.

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