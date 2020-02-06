В Мангистауской области ввели в эксплуатацию 1,18 млн квадратных метров жилья

В области живет 697 тысяч человек.

1,18 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в 2019 году в Мангистауской области и это второй год подряд, когда регион показывает такие впечатляющие темпы роста, занимая третье место в стране после двух столиц и опережая даже миллионный Шымкент, передает zakon.kz.

Всего в рамках программы "Нұрлы жер" в области было введено более 3 млн квадратных метров жилья, а в целом в стране в прошлом году ввели в эксплуатацию 13,1 млн квадратных метров жилье, что на 4,9% больше чем в 2018 году, - отмечается в сообщении telegram-канала FINANCE.kz.

Судя по последним данным, обеспеченность жильем на одного проживающего в Мангистауской области уже приближается к отметке в 25 квадратных метров на одного проживающего, при среднем показателе по Казахстану в 21,9 квадратных метрах на человека. Напомним, что согласно поручению правительства этот показатель к 2030 году должен составить 30 квадратных метров на одного человека. В самом Актау планируется построить 13 новых микрорайонов, город будет расти в северо-западном направлении.

Учитывая, что в Мангистауской области живет 697 тысяч человек, а это в разы меньше, чем в Карагандинской, Алматинский или других крупных областях Казахстана, можно говорить о том, что задача обеспечения жильем тут выполняется. В ближайшее время темпы роста жилого строительства, скорее всего, будут снижаться и в этом ничего ужасного нет.При таких темпах строительства стоит задуматься о развороте программы переселения с юга на север и предлагать переселять людей на запад в Мангистаускую область, тем более учитывая, что среднемесячная зарплата в этом регионе в четвертом квартале прошлого года превысила 300 тысяч тенге.

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