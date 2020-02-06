Живую корову прокатили на заднем сиденье автомобиля
Шокирующее видео, предположительно снятое в ЗКО, распространяется в мессенджере Whatsapp.
Фото : goodfon.ru6 февраля 2020, 12:01
Корова проехалась на заднем сидении автомобиля с уральскими номерами, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" прислали видеоролик, на котором двое мужчин подъезжают на автомобиле красного цвета марки "Форд". После чего они открывают заднюю дверь автомобиля и вытаскивают оттуда живую корову. При этом за кадром слышен голос женщины, которая, смеясь, комментирует происходящее.
Где именно снято видео неизвестно, однако на автомобиле номера ЗКО - "07".
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что в настоящее время видео изучается.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006132-371d07ebff608a6d89430ae0901c5953
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...