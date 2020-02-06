Живую корову прокатили на заднем сиденье автомобиля

Шокирующее видео, предположительно снятое в ЗКО, распространяется в мессенджере Whatsapp.

Корова проехалась на заднем сидении автомобиля с уральскими номерами, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

В редакцию "МГ" прислали видеоролик, на котором двое мужчин подъезжают на автомобиле красного цвета марки "Форд". После чего они открывают заднюю дверь автомобиля и вытаскивают оттуда живую корову. При этом за кадром слышен голос женщины, которая, смеясь, комментирует происходящее.

Где именно снято видео неизвестно, однако на автомобиле номера ЗКО - "07".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что в настоящее время видео изучается.

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