В Казахстане может увеличиться количество заблокированных сайтов

Нарушающие права потребителей сайты с интернет покупками предлагают блокировать.

Будет создаваться единая информационная система для регистрации всех жалоб от граждан, но в случае системных проблем будет подниматься вопрос о блокировании таких сайтов, сообщил на презентации законопроекта в Мажилисе вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает корреспондент zakon.kz.

На презентации законопроекта по вопросам защиты прав потребителей депутат Гульнар Бижанова отметила, что разработчики возможно не обратили должного внимания к решению вопросов , где нарушаются права потребителей, а именно интернет-магазинах, случаях навязчивой рекламы и постоянным звонкам дистрибьютеров и сотовых операторов.

В структуре законопроекта я не увидела почему-то. Это интернет-покупки, навязчивая реклама, несанкционированный доступ к персональным данным сотовых операторов, бесконечные звонки от непонятных дистрибьютеров в течении рабочего времени с различными предложениями, что вы выиграли что-то и так далее. От этого массового все страдают. Самое главное, что попадаются наши пенсионеры, которые не особо разбираются в этих вещах и верят всему. Как с этим будет бороться проект закона? — спросила Бижанова.

По словам вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, при разработке законопроекта рассматривались эти вопросы, но при изучении международного опыта не нашли общего подхода при решении таких вопросов.

Интернет-покупки достаточно новый и сложный феномен. Мы изучали международный опыт, но, к сожалению, общего подхода не выработано в других странах и у нас в Казахстане. Вместе с тем, как было отмечено, у нас будет информационная система и мы будем регистрировать все жалобы. Если будут системные проблемы, то будем поднимать вопрос о блокировании таких сайтов, либо обращения продавцам, что они нарушают права, — сообщил Торебаев.

В мировой практике, по его словам, у Казахстана и других странах нет экстерриториального влияния в законодательство.

То есть если продавец находится в России, а покупатель в Казахстане, то в силу вступает международное сотрудничество. То есть мы будем уже вести переговоры с властями иностранного государства, которые отвечают за субъекты своего предпринимательства. Это достаточно сложный вопрос, — объяснил вице-министр.

На презентации законопроекта он сообщал, что предполагается создание Единой информационной системы (ЕИС) приема жалоб в сфере защиты прав потребителей по принципу «одного окна».

Создание такой системы позволит сконцентрировать все меры защиты прав потребителей в одном месте, упростить и удешевить процедуру подготовки жалобы и ее направления в компетентные органы, а также оцифровать все обращения и результаты их рассмотрения.

Для удобства потребителей в ЕИС будет размещен ряд типовых форм жалоб в зависимости от предмета спора и сферы услуг, а также перечень и контакты «защитников». Также система обеспечит доступ к любому субъекту досудебного регулирования или госоргану.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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