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На деснах итальянки выросли волосы

Женщине придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.

Фото : 365info.kz6 февраля 2020, 12:08

Итальянка обратилась к врачам с необычной жалобой на волосы, которые выросли у нее на деснах, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Впервые девушка пришла к врачам еще в 2009 году. Об этой уникальной пациентке говорится в статье в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

У нее на небе росли волоски, похожие на ресницы. Медики нашли только пять похожих случаев, и все у мужчин. Тогда врачи диагностировали пациентке синдром поликистозных яичников, который часто сопряжен с избытком волос на лице и теле, - говорится в сообщении.

Девушке удалили волосы хирургическим путем и назначили гормональные препараты. На какое-то время лечение помогло, однако спустя годы волосы в еще большем количестве появились вновь.

По информации издания, в этот раз медики не только удалили волосы, но и взяли образцы тканей для анализа. Под микроскопом они обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь необычно утолщенные ткани десен.

Единогласного объяснения феномена эксперты пока не нашли. Они не исключают, что итальянке придется всю жизнь принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.


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