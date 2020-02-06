В Алматы предотвратили теракт 

Семь человек были задержаны.

В кулуарах Сената Парламента заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков рассказал о трех попытках теракта, которые удалось пресечь, передает корреспондент zakon.kz.

В январе прошлого года в Алматы мы задержали большую группу, которая пыталась совершить теракты. Они все осуждены, семь человек. Еще один факт - гражданин Казахстана пытался провести силовую, насильственную акцию в отношении сотрудников правоохранительных органов, - сказал Билисбеков.

В середине прошлого года, по его словам, "тоже в Алматинском регионе" произошел второй случай.

Третий факт – в Караганде, - добавил замглавы КНБ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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