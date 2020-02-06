Дарига Назарбаева: Проблемы инфраструктуры надо поставить во главу угла

Один из самых наболевших вопросов это устаревшая инфраструктура, водная, коммуникации, электросети, дороги, мостов где-то не хватает.

На пленарном заседании Сената Парламента РК спикер Палаты Дарига Назарбаева отметила, что правительству требуется уделить особое внимание проблемам инфраструктуры, передает корреспондент zakon.kz.

Вопросы поднимаются важные, но все-таки один из самых наболевших вопросов это устаревшая инфраструктура, водная, коммуникации, электросети, дороги, мостов где-то не хватает, тоже надо будет рекомендовать правительству вопросы инфраструктуры, проблемы инфраструктуры все-таки поставить во главу угла, - сказала Назарбаева.

Это, на ее взгляд, надо делать "потому что очень много мы теряем".

Если мы теряем на воде только 40% за счет того, что инфраструктура несовершенна, мы теряем и электричество, мы теряем много других ресурсов. И связи между регионами пока еще слабо развиваются, потому что тоже все еще не хватает соответствующей инфраструктуры. Мне кажется, что нам этим вопросом тоже нужно будет начинать заниматься вплотную, готовиться к бюджету через три года, который придет к нам, заранее, - заключила председатель Сената.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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