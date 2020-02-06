Денег нет, кредит остался: необычный способ мошенничества выявлен в Караганде

Пока выявлено четверо пострадавших от действий мошенницы, но не исключено, что их могло быть больше.

В Карагандинской области задержали мошенницу, использовавшую довольно хитрую схему афер через социальную сеть, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, в производстве территориальных подразделений ДП находятся четыре уголовных дела по фактам мошенничества (ч.1 ст.190 УК).

- Сотрудниками полиции установлена 30-летняя жительница Шымкента, которая посредством соцсетей("Instagram" или "Olx") с октября по декабрь 2019 года, под предлогом покупки различной продукции, в ходе переписки по мессенджеру "Whatsapp" получала фото удостоверений личности и номеров банковских карт, принадлежащих потерпевшим для якобы перечисления денежных средств за приобретаемый товар. После оформляла онлайн-кредиты в одной из финансовых организаций, – сообщили в пресс-службе ДП.

Однако на этом аферистка не останавливалась. После того, как кредиты были одобрены и деньги поступали на карты потерпевших, мошенница сообщала им о переводе денежных средств, которые подкрепляла поддельными квитанциями АО "Казпочта" на сумму полученного кредита.

Спустя некоторое время подозреваемая под различным предлогом (смерть близких членов семьи, серьезного заболевания, неотложной медицинской операции и др.) отказывалась от сделки и требовала возвратить деньги переводом на ее карту. Таким образом, потерпевшие не только оставались без денег, но и вынуждены были погашать оформленные на них кредиты.

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