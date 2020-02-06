Могут ли опасные вирусы вырваться за пределы лаборатории в Казахстане

Стоимость вакцины от коронавируса и сроки выпуска назвали казахстанские ученые.

Многих тревожит, что опасные вирусы в один момент "вырвутся" за пределы научно-исследовательских институтов и вызовут глобальную эпидемию. Ходит немало разговоров, что и свирепствующий в Китае коронавирус мог быть искусственного происхождения. Корреспондент zakon.kz поговорил с заместителем генерального директора по науке НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов о том, что чаще всего становится причиной мутации вирусов и за какой срок наши ученые смогут выпустить свою вакцину от нового опасного коронавируса 2019-nCoV.

Сколько времени может занять разработка вакцины от коронавируса Вашим НИИ?

Разработка вакцины процесс довольно сложный не только в техническом, но и практическом аспекте. Обычно на это может потребоваться от 6-7 до 11-12 мес., а в некоторых случаях, как при коронавирусе может потребуется и больше времени. Определенное время занимает проведение доклинических и клинических испытаний, а также регистрационные процедуры. Кроме того, многое зависит от финансирования, способов проведения закупок реагентов и материалов.

Какова примерная стоимость разработки вакцины?

В Казахстане не производятся материалы и реактивы, используемые в разработке вакцин, мы сейчас все покупаем за рубежом. В той же Европе, США или Китае все необходимое сами выпускают, несмотря на это крупные мировые лидеры фарминдустрии тратят многомиллионные средства на разработку одного препарата. К примеру, Алибаба Групп Джека Ма в Китае выделил более 14 млн. долл. на разработку вакцины против нового коронавируса, а власти Германии выделили 90 млн. евро на разработку своей вакцины. Поэтому вопрос довольно сложный, на который невозможно однозначно ответить.

Обмениваются ли своим опытом разработки вакцины с Вашим НИИ китайские, американские и российские специалисты?

Разработка любой вакцины подразумевает определенные открытия и ноу-хау, которых разработчики не раскрывают пока не получат патент. Поэтому по вакцине против коронавируса все крупные научные центры ведут свои разработки. В тоже время с российскими специалистами мы сотрудничаем по разработкам других вакцин.

Как Вы думаете, как новый коронавирус мог попасть на этот рынок в Ухани, где началось заражение? На Ваш взгляд, насколько реалистичны версии о том, что вирус мог "вырваться" за пределы китайской лаборатории в Ухани?

На этот вопрос сейчас есть разные мнения, и однозначно невозможно ответить, так как это рынок, возможно вирус длительное время там циркулировал между животными и людьми пока не приобрел способность вызывать тяжелые заболевания. Относительно искусственной природы вируса, не думаю что это возможно, потому, что требования к условиям работ в вирусологической лаборатории довольно строгие и при правильном соблюдении процедур работы риск распространения исключается.

Есть ли риск, что образцы опасных вирусов могут "вырваться" из Вашего НИИ?

В условиях нашего Института соблюдаются строгие правила и требования при работах с опасными вирусами, лаборатории и материально-техническое оснащение исключают риск выхода вирусов за пределы лаборатории. Кроме того, прежде чем допустить сотрудников к работе мы проводим тренинги и инструктаж. Также сотрудники периодически подтверждают свои навыки работы.

Что чаще всего становиться причиной мутации вирусов?

Не все вирусы подвержены быстрой мутации, многие вирусы в течение длительных периодов не претерпевают сильных изменений, а также есть определенные вирусы, которые постоянно изменяют свою геномную структуру. Основная причина мутаций, наличие благоприятных условий и восприимчивый организм через который вирус, передаваясь, изменяется, к таким относится вирус гриппа, тот же коронавирус и некоторые другие вирусы.

Какие вирусы еще исследуете?

В настоящее время в наших стенах проводятся исследования с вирусами особо опасных заболеваний животных, для людей многие из которых не представляют угрозы, среди которых оспа овец, грипп птиц, нодулярный дерматит коров и др.

Какие рекомендации можете дать казахстанцам, чтобы не заразиться коронавирусом? Есть ли повод для паники?

Сейчас эпидсезон по ОРВИ и гриппу, поэтому рекомендации аналогичные тем, которые дает Министерство здравоохранения: гигиена рук и органов дыхания, чаще мыть руки, правильное питание, занятия спортом, проветривать помещение, ограничить посещение мест массовых скоплений людей. Повода для паники нет, в стране на государственном уровне принят комплекс мер по предупреждению коронавируса, проводятся мероприятия.

Альберт Ахметов

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