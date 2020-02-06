Полицейские прокомментировали автоподставу, женщина была пьяна

В отношении нее составлен административный протокол.

В полиции прокомментировали видео из социальных сетей, где женщина упала под машину, передает zakon.kz.

В ходе изучения видео, сотрудниками полиции установлена 57-летняя жительница города в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 440 ч.1 КРКобАП, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

5 марта в социальных сетях появилось видео под названиям "Женщина "аккуратно" упала перед едущим автомобилем в Жезказгане". Ее обвинили в автоподставе.

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