Нигматулин принял посла Греции в Казахстане

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов казахстанско-греческого взаимодействия.

Сегодня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса, сообщает zakon.kz.

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов казахстанско-греческого взаимодействия.

По словам Спикера Мажилиса, Греция – важный партнер Казахстана в Европе. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство нашей страны всегда уделяло и уделяет большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Грецией.

В свою очередь Адам-Георгиос Адамидис акцентировал внимание, что в Греции с огромным интересом наблюдают за всеми изменениями, происходящими в Казахстане, которые позволили нашей стране стать центром мира и стабильности в Центральной Азии.

Собеседники констатировали положительную динамику торговых отношений, рост взаимного интереса деловых кругов двух государств, что сказалось на увеличении двустороннего товарооборота. Среди перспективных направлений Н.Нигматулин и А.-Г. Адамидис назвали в том числе туризм, альтернативную энергетику.

Особое внимание уделено укреплению межпарламентского сотрудничества. Председатель Мажилиса выразил уверенность, что конструктивная работа казахстанских и греческих парламентариев будет способствовать всестороннему развитию двусторонних отношений в целом.

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