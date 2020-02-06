Проводников оштрафовали за кражи в поездах

Кражи телефона и других личных вещей в поезде были совершены "безбилетниками".

Семейская транспортная прокуратура в ходе изучения уголовного дела установила, что украденный в поезде мобильный телефон стоимостью 60 тысяч тенге был принят ломбардом под залог для выдачи займа на 10 тысяч тенге, передает zakon.kz.

Выяснилось, что сотрудник ломбарда, не проверив наличие правоустанавливающих документов на телефон, обеспечил преступнику возможность сбыть краденое имущество. По данному факту уполномоченным органом проводится соответствующая проверка, - говорится в сообщении Транспортной прокуратуры.

Так, Шуский и Дружбинский транспортные прокуроры установили, что кражи телефона и других личных вещей в поезде были совершены «безбилетниками». Виновные проводники привлечены к административной ответственности. В адрес КТЖ внесено представление об усилении превентивных мер.

Вместе с тем Кокшетауская транспортная прокуратура выявила факт ненадлежащего пробационного контроля за "подучетным" лицом – опасным рецидивистом, который 18 декабря 2019 года в ночное время в состоянии алкогольного опьянения был задержан на месте совершения грабежа в составе группы лиц.

Изучение материалов службы пробации показало, что данный рецидивист до этого случая 12 раз привлекался к адмответственности, 5 раз был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Второй подозреваемый также состоял на пробационном учете как неоднократно совершивший преступления против собственности (кражи, грабежи), - отметили в транспортной прокуратуре.

В связи с чем рассматривается вопрос о регистрации досудебного расследования в отношении сотрудников органов внутренних дел "по признакам бездействия и халатности по службе".

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