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STOP-Oбнал. ОПГ незаконно обналичила свыше 4 млрд тенге

Организаторы преступной группы взяты под стражу.

Фото : zakon.kz6 февраля 2020, 12:46

Пресечена деятельность еще одной ОПГ, занимавшейся обналом на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает zakon.kz.

В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOP-Oбнал" Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с областной прокуратурой и Департаментом КНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

В ходе проверки установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 по 2020 год, создав 9 предприятий, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд тенге.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.

В настоящее время организаторы преступной группы взяты под стражу, по статьям 262 ч.1, 216 ч.3 УК РК ведется досудебное расследование.


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