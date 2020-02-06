В Алматы открыли бюст Абая
Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев.
Фото : Пресс-служба акимата Алматы6 февраля 2020, 12:58
В торжественной церемонии, приуроченной к 175-летию Великого мыслителя Абая, принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.
Скульптура установлена в сквере "Гульдер" у здания акимата Жетысуского района.
Юбилейный год Абая – это праздник деятелей культуры и литературы, мастеров словесного жанра, всех, кто так или иначе соприкасается с творчеством. Богатейшее наследие Великого поэта, философа и мыслителя, его нравоучения являются достоянием казахского народа, - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев. В церемонии открытия приняли участие известные писатели, поэты, абаеведы.
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