Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы открыли бюст Абая

Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев.

Фото : Пресс-служба акимата Алматы6 февраля 2020, 12:58

В торжественной церемонии, приуроченной к 175-летию Великого мыслителя Абая, принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

Скульптура установлена в сквере "Гульдер" у здания акимата Жетысуского района.

Юбилейный год Абая – это праздник деятелей культуры и литературы, мастеров словесного жанра, всех, кто так или иначе соприкасается с творчеством. Богатейшее наследие Великого поэта, философа и мыслителя, его нравоучения являются достоянием казахского народа, - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Автором изваяния является заслуженный деятель искусств Казахстана, скульптор Тлеуберды Бинашев. В церемонии открытия приняли участие известные писатели, поэты, абаеведы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты