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Избран председатель совета директоров "Самрук-Қазына"

Им стал Джон Дудас.

Фото : АО "ФНБ "Самрук-Қазына"6 февраля 2020, 13:00

Сегодня общим голосованием членов Совета Директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" его председателем избран Джон Дудас, сообщает zakon.kz.

Напомним, что до недавнего времени председателем Совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына" являлся премьер-министр РК.

Согласно изменениям в Законе РК "О Фонде национального благосостояния" принятым в мае 2018 года, с 1 января 2020 года Премьер-Министр Республики Казахстан вышел из состава Совета директоров Фонда. В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона "О Фонде национального благосостояния", Председатель совета директоров Фонда избирается тайным голосованием из числа независимых директоров большинством голосов.

Эти нововведения соответствуют новой стратегии развития Фонда, одобренной Елбасы в апреле 2018 года, а также международным стандартам для компаний с государственным участием, которые предусматривают четкое отделение функций государства, как собственника, от функций регулятора.

С 1 января нынешнего года Совет Директоров Фонда состоит из 7 членов, 4 из которых – независимые директора Онг Бун Хви, Кайрат Мажибаев, Джон Дудас и Альпер Акдениз, а также помощник президента Канат Бозумбаев, министр национальной экономики Руслан Даленов и председатель правления Фонда Ахметжан Есимов.


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