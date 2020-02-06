Ущерб от коррупции в сфере ЖКХ превысил два миллиарда тенге

Ущерб от преступлений в сфере ЖКХ составил 2,5 миллиарда тенге.

В Казахстане в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году выявлены свыше 100 коррупционных преступлений, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

В 2019 году антикоррупционная служба завела 104 уголовных дела за преступления в сфере ЖКХ. Из них 49 дел дошли до суда. В итоге были осуждены свыше 20 должностных лиц.

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Ущерб государству от данных преступлений составил более 2,5 миллиарда тенге. В настоящее время почти 100% из них возмещены государству. В производстве находятся ряд коррупционных уголовных дел данной сферы, - рассказал Данияр Бигайдаров на брифинге.

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Он отметил, что в сфере ЖКХ в основном встречаются такие коррупционные преступления, как взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и хищение. Связаны они с незаконным подписанием актов выполненных работ, проведением тендеров, продвижением очереди на получение жилья. Кроме того, встречаются такие нарушения, как общее покровительство, а также хищение бюджетных средств, выделенных для реконструкции магистральных сетей, водоснабжения населенных пунктов.

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