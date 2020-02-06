Клиенты Bek Air не обращались с заявлениями о помощи - Минторговли и интеграции

Несмотря на то, что обращений от граждан не поступало, с профильного госоргана было направлено официальное письмо руководству компании о скорейшем урегулировании данного вопроса.

Клиенты Bek Air не обращались с заявлениями в уполномоченный орган для того, чтобы вернуть свои денежные средства за купленные ранее билеты, сообщил в Мажилисе вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе обсуждения законопроекта по вопросам защиты прав потребителей депутат Азат Перуашев отметил, что профильное министерство должно реагировать на жалобы потребителей в случаи нарушения их прав.

Например, после возмущения депутатов антимонопольный комитет подал в суд на одну известную компанию по невозврату денег за билеты по рейсам, которые были отменены. Причем сообщается, что поступило 20 жалоб, но там не 20 человек это все касается. Там сотни людей. Билет это договор между компанией и потребителем. Вам база данных известна. Тут не нужно ждать , когда обязательно люди обратятся. Вы, как госорган, который отвечает за защиту прав потребителей, должны реагировать независимо от этого, — сказал мажилисмен.

По словам вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, в таких случаях других источников для начала отстаивания прав граждан нет, однако в данном конкретном случае жалобы в их ведомство от клиентов Bek Air не поступали.

По Bek Air заявлений в наше министерство не поступало, но вместе с тем мы направили официальное письмо руководству компании о скорейшем урегулирования в скорейшем порядке данного вопроса, потому что здесь нарушение прав потребителей, — сообщил в кулуарах Мажилиса Торебаев.

По его словам, статистики обращений и точного количества людей нет, так как не было от граждан обращений, однако они в качестве уполномоченного министерства разъяснили права и обязанности сторон.

Мы направили обращение компании. Далее после поступления обращений мы будем далее отрабатывать, соответствующее разъяснение, что они обязаны исполнять предписания закона мы разъяснили. Первый этап по необходимости возвращения мы выполнили, — объяснил вице-министр.

Ранее сообщалось, что 31 января текущего года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции подал иск в суд Нур-Султана о нарушении прав потребителей услуг компании Bek Air.

В иске Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции указывается, что права потребителей нарушены, поскольку компания Bek Air не возвращает денежные средства за приобретенные авиабилеты, но не оказанные услуги.

Отмечалось, что всего в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции с заявлением о нарушении прав обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на сумму 444 434 тенге.

29 января глава Bek Air сказал, что они вернут деньги, когда восстановят сертификат эксплуатанта и заработает система продаж. Тогда они смогут увидеть, кто купил, кто поменял, кто сдал билеты и т.д. А пока они ничего не видят и вслепую никто не будет возвращать деньги во избежание мошенничеств, как это было в первые дни после катастрофы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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