В Нур-Султане 70-летний водитель сбил ребенка и скрылся

В ходе проведения розыскных мероприятий он был задержан.

В соцсети Instagram на странице astanovka98 размещено видео наезда на малолетнего ребенка в Нур-Султане. Девочка скатилась с горки под колеса проезжавшей машины. При этом автомобиль переехал ребенку ногу и, даже не приостановившись, уехал. Подробности данного инцидента журналисту zakon.kz сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло 3 февраля 2020 года в 14 часов 45 минут. Неустановленный водитель, управляя автомашиной марки Renault, во дворе дома по ул. Е-10 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате ДТП телесные повреждения получил 6-летний ребенок, который был доставлен в городскую больницу. После оказания медицинской помощи малолетний пациент был отпущен домой. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 70-летний водитель автомашины марки Renault. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Возбуждено административное производство по ст. 610 ч.2 КР КоАП. Проводится дознание, – сообщила и. о. руководителя пресс-службы ДП Нур-Султана Эльмира Шауленова.

Также полицейские призывают родителей не оставлять детей без присмотра, оградить их от игры на проезжей части дороги и соблюдать правила дорожного движения.

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