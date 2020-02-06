В украинском учебнике по географии нашли карту фэнтези-игры

Учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.

В украинском учебнике по географии обнаружили карту с фэнтезийной компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim, передает zakon.kz со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщает в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Иван Примаченко.

Карта из игры размещена в учебнике географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Картой из известной компьютерной игры Skyrim проиллюстрирован раздел "Земля на плане и карте".

По его словам, учебник рекомендован Министерством образования и издан за государственный счет.

Skyrim – это ролевая фэнтези-игра, действия которой разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль. Видеоигра разработана Bethesda Game Studios. Она вышла 11 ноября 2011 года и стала пятой игрой в серии The Elder Scrolls.

Ранее сообщалось, что в учебнике всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, которым заменили известную фотографию " Обед на небоскребе 1932 года. Автор учебника заявил, что это не ошибка, а тест на внимательность.

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