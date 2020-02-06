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Вопрос предоставления услуг на казахском языке еще предстоит решить - Минторговли

На товарах информация выставляется на казахском языке - вице-министр.

Фото : zakon.kz6 февраля 2020, 14:50

Депутат мажилиса Омархан Оксикбаев во время обсуждения поправок по вопросам защиты прав потребителей поднял вопрос использования казахского языка при оказании услуг, передает zakon.kz.

Потребители на государственном языке будь-то услуга или товар. В социальных сетях было видео, где хотят купить железнодорожный билет, ему отвечают: "Я не понимаю по-казахски, говорите по-русски". В конце концов, билет даже не продали. Как мы будем решать эти вопросы? Например, на сегодня, если мы заложим статью, чтобы услуги оказывались на государственном языке. У нас наоборот происходит, мы как-будто иностранное государство. Предусмотрен ли этот вопрос в законе, если нет, то как будет решаться? - спросил депутат.

На что вице-министр Минторговли и интеграции Кайрат Торебаев ответил, что оказание услуг на казахском языке - это очень важный вопрос.

Как вы знаете, на товарах информация выставляется на казахском языке. Однако вопрос предоставления услуг на казахском языке еще нам предстоит решить. В рамках работы рабочей группы мы планируем это решить, - заключил он.


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