Каждое предприятие под чьей-то крышей - депутат

Депутат возмутился, почему такие вопросы до сих пор не решены в стране.

Фото : АиФ

Депутат Мажилиса Владислав Косарев высказался о крышевании бизнеса в Казахстане, сообщает zakon.kz. У нас в стране каждый угол находится под чьей-то крышей. И каждое предприятие под чьей-то крышей находится. Я недавно был в селе, где хозяин крупного предприятия хозяйства говорит: вот, смотри, депутат, у меня сегодня на забой готово 400 быков. По 470 - 500 килограмм веса. Я не могу сдать на мясокомбинат, потому что прямо у меня мясокомбинат не берет. А покупает племянник директора мясокомбината, а потом везет. Это что за бардак? Неужели вы такие крупные вопросы в стране, они в глаз режут, а вы не видите? Вы же государственный орган. Ответственность перед народом у вас выше чем у общественной организации, - сказал депутат. Депутат возмутился, почему такие вопросы до сих пор не решены в стране. Давайте мы с вами более детально поработаем в рамках рабочих групп, чтобы такие вопросы решить, - ответил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

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