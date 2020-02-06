Гимнастка из России пыталась покончить с собой

Солдатова находится в психосоматическом отделении института им Склифосовского в Москве.

Российские СМИ сообщили о попытке суицида чемпионкой мира и Европы по гимнастике Александры Солдатовой. На данный момент известно, что спортсменка вскрыла вены, передает zakon.kz.

В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает, - сообщили mskagency собственные источники.

Известно, что Солдатова находится в психосоматическом отделении института им Склифосовского в Москве.

Солдатову госпитализировали в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. Сейчас спортсменка находится в больнице. Врачи запрещают её опрашивать из-за тяжелого состояния, — сообщает Eadaily. .





Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!