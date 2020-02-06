Косарев: Пора реально бороться с коррупцией, а не делать вид

В проекте закона по противодействию коррупции предусмотрено исключение порога стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения.

Если Антикоррупционные органы будут гоняться за тем, кто дарил подарки, то они потеряют себя. Пора реально бороться с коррупцией, а не делать вид, сказал на презентации законопроекта по вопросам противодействия коррупции в Мажилисе депутат Владислав Косарев, передает корреспондент zakon.kz.

На презентации отмечалось, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" направлен на введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупционных проявлений.

Один из блоков поправок направлен на введение дополнительных мер по системному предупреждению коррупции. Так, например, устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимостью. В настоящее время разрешается дарить подарки госслужащим в связи с их должностными обязанностями стоимостью до 10 МРП или 26 510 тенге.

Также законопроектом предусмотрено исключение порога стоимости разрешаемого подарка госслужащим и иным лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения. Наряду с этим, круг лиц, которым запрещено дарить подарки за действия или бездействия в пользу дарителя, расширен лицами, занимающими ответственную должность. В частности речь идет не только о госслужащих , но и депутатов Парламента, маслихатов, судей и других уполномоченных лиц.

Мы не первый раз беремся за законодательные документы по борьбе с коррупцией. Я думаю, что если органы, которые борются с коррупцией, будут гоняться за тем, кто кому подарок дал, кто к кому в гости ходил, то эти органы только потеряют себя, — сказал на презентации законопроекта депутат Владислав Косарев.

Он напомнил , что ранее депутаты обращались с запросом относительно вывезенных из Казахстана больших денежных средств за рубеж, однако ответа от уполномоченного органа не было.

Почему органы не реагируют на такие крупные выборы, как депутатский запрос о крупных суммах средств, вывезенных за рубеж? Был депутатский запрос на прошлом заседании, никто не подошел, не взял, не проанализировал. Это же не борьба с коррупцией , а видимость. Думаю, что пора реально бороться, а не делать вид, что боремся. Законы, которые мы сейчас поправляем, думаю, пора делать закон жестким. Повелительных наклонений в этом законе должно быть больше, — подчеркнул мажилисмен.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов не согласился с таким мнением, ответив, что ежегодно выявляется более 2 тыс. коррупционных преступлений.

Я не соглашусь с тем, что борьба с коррупцией, в том числе агентством, не ведется. Если брать статистические сведения, то у нас каждый год более 2 тыс. коррупционных преступлений выявляется. В том числе крупные взятки и хищения. Активно это освещается в СМИ. Примерное более 1 200 человек в год привлекаются к уголовной ответственности за коррупцию. Поэтому работа ведется. Также она ведется в плане устранения причин и условий коррупционных проявлений, активно по линии превенции. По поводу депутатского запроса, то я могу поднять. Мы поднимем и ответим, — заверил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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