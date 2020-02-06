На 19 лет осужден насильник несовершеннолетней дочери в Актобе

Обвиняемый признан виновным в совершении изнасилования и развращении малолетних.

Судом присяжных в Актобе вынесен приговор Ермеку Ахметову, который в феврале 2019 года изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь, и скрылся с места происшествия, сообщает zakon.kz.

Как сообщили представители ОФ "Немолчиkz" на своей странице в facebook, обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ст. 120 ч.4, (Изнасилование) 124 ч.3 УК РК (развращение малолетних). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в учреждении строгого режима и выплате пяти миллионов тенге морального ущерба.

Я преклоняюсь перед мамой, которая довела это дело до конца, Это большое мужество и труд! Сил этой семье и скорейшего выздоровления от всех потрясений ей и дочери! После того, как полиция выдала пресс-релиз с подробными адресными данными, им пришлось менять все, начиная с имен и заканчивая адресом, школой и т.д. Все это смогли выдержать благодаря маме! В трудной жизненной ситуации, она осталась без поддержки государства, которое не думает о том, как справляются матери и дети в таких ситуациях! – отмечено в посте.

Автор добавил, что нет ни одного шелтора, нет фондов для финансирования, нет понимания в учебных и медицинских учреждениях, есть только масса проблем, полиция, экспертизы, допросы, и постоянный страх за ребенка и будущее!

Я очень хочу, чтобы теперь все было хорошо, чтобы она смогла забыть и жить! Жить счастливой жизнью, а не жизнью жертвы! Огромная благодарность судьям, которые приняли единогласное решение! – подытожил автор поста.

В марте 2019 года в Актобе мать 13-летней девочки заявила, что ее дочь около года насиловал родной отец. Школьница посещает занятия, у нее хорошая успеваемость, участвует в конкурсах. Поэтому женщина даже не догадывалась об издевательствах, пока ребенок сам не признался. Подозреваемый отец-насильник ушел из дома 26 февраля, и больше его никто не видел. Он был объявлен в розыск за совершение особо тяжкого преступления.

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