Можно ли брать казахстанским госслужащим цветы в подарок

По нынешним законодательным нормам подарок свыше 2 МРП, то есть чуть более 5 тыс. тенге, то это уже уголовная ответственность.

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов объяснил, можно ли дарить госслужащим цветы в подарок, передает корреспондент zakon.kz.

По так называемым подаркам люди спрашивают. А если кто-то кому-то подарил цветы и книгу? Если просто цветы прислали? Не станут ли такие меры дискредитировать порядочных и принципиальных чиновников? — спросил на презентации законопроекта по противодействию коррупции депутат Артур Платонов.

Данный вопрос, по словам первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, вызывает серьезную полемику при обсуждении.

Он напомнил, что на самом деле запрет на подарки госслужащим уже давно существует в законе о противодействии коррупции, в законе о государственной службе, в уголовном и административных кодексах есть ответственность. Однако в нынешнем законопроекте в профильном ведомстве планируют привести все нормы в соответствие.

По цветам нужно смотреть. Если подарок предоставлен или подарен в связи с исполнением данным лицом его должностных положений, обусловлен тем, что госслужащий что-то делает в пользу дарителя, то это будет расцениваться, как взятка. Если это свыше 2 МРП, то есть чуть более 5 тыс. тенге, то это уже уголовная ответственность. Обязательно должна быть причинно-следственная связь. Если он не в связи с каким-то действием, то не расценивается , как правонарушение, — ответил Бектенов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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