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Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Пусть Всевышний примет души усопших в рай.

Фото : Акорда6 февраля 2020, 16:44

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, передает zakon.kz.

Президент Казахстана с глубоким прискорбием встретил трагическое известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате схода снежных лавин в турецкой провинции Ван.

– Разделяя вашу скорбь в этот тяжелое время, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и братскому турецкому народу. Пусть Всевышний примет души усопших в рай и даст скорейшее исцеление получившим ранения, – говорится в телеграмме главы государства, - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

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В результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек. Три человека погибли. На борту Boeing находились 177 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту крушения самолета.


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