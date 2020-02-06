Студенты устроили драку с поножовщиной в Актобе
Полицейские попросили родителей студентов, живущих в общежитиях и на съемных квартирах, контролировать своих детей.
Фото : pixabay.com6 февраля 2020, 16:48
5 февраля за общежитием АРГУ им.Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которого один нанес ножевые ранения 19-летнему студенту, который госпитализирован в БСМП Актобе. В Департаменте полиции Актюбинской области рассказли о предпринятым мерам по расследованию ЧП, передает zakon.kz.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими установлены и задержаны участники драки, а также устанавливается личность лица, нанесшего ножевые ранения. Принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато досудебное расследование по ст. «Покушение на убийство» 24, 3-99 УК РК.
Полицейские попросили родителей студентов, живущих в общежитиях и на съемных квартирах, контролировать своих детей. Родители должны интересоваться с кем и где находятся их дети, посещают ли они занятия.
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