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Студенты устроили драку с поножовщиной в Актобе

Полицейские попросили родителей студентов, живущих в общежитиях и на съемных квартирах, контролировать своих детей.

Фото : pixabay.com6 февраля 2020, 16:48

5 февраля за общежитием АРГУ им.Жубанова между студентами произошла драка, в ходе которого один нанес ножевые ранения 19-летнему студенту, который госпитализирован в БСМП Актобе. В Департаменте полиции Актюбинской области рассказли о предпринятым мерам по расследованию ЧП, передает zakon.kz.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими установлены и задержаны участники драки, а также устанавливается личность лица, нанесшего ножевые ранения. Принимаются меры по его задержанию. По данному факту начато досудебное расследование по ст. «Покушение на убийство» 24, 3-99 УК РК.

Полицейские попросили родителей студентов, живущих в общежитиях и на съемных квартирах, контролировать своих детей. Родители должны интересоваться с кем и где находятся их дети, посещают ли они занятия.


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