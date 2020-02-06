За трудоустройство "по звонку" предлагают строго наказывать в Казахстане

Ежегодно выявляются подобные факты в особенности в таких сферах как образование и здравоохранение.

Депутат Мажилиса Жулдыз Омарбекова предложила наказывать должностных лиц, которые трудоустроили своих близких людей на ответственные должности по звонку, передает корреспондент zakon.kz.

Когда в нашей стране говорят, что нет идеологии, я не согласна. В нашей стране идеология под названием коррупция. У коррупции разные лица и разные виды. Самое страшное - это устройство на работу. Давно было такое выражение, не надо захватывать завод, достаточно назначить своего директора. Когда мы говорим об угрозе национальной безопасности. Неквалифицированный сотрудник это и есть угроза национальной безопасности. На рабочей группе мой коллега со мной не согласился, потому что мы часто рекомендуем людей на должности. Рекомендовать и заставлять брать человека за вознаграждение - это и есть коррупция. Что вы думаете, стоит ли вести такую норму? — спросила на презентации законопроекта по противодействию коррупции в Мажилисе депутат Жулдыз Омарбекова.

В свою очередь первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов ответил, что коррупция, в том числе в вопросах трудоустройства, имеет место быть в казахстанских госорганах и предусматривает достаточно строгое наказание.

И наша следственно оперативная практика показывает достаточно много фактов таких выявляется. Часто по организациям образования, здравоохранения и другим. На сегодня, согласно действующему законодательству, это является проступком дискредитирующим государственную службу. Человек данный подлежит увольнению, а человек уволенные по дискредитирующему не может работать. На мой взгляд, это достаточно жесткая мера за данное нарушение, — сказал Бектенов.

Он также добавил, что в случае, если следствие докажет, что чиновник по звонку устроил на работу определенного человека и получил за это денежные средства, то он будет отвечать перед законом совсем по другой статье УК — 366 статье.

Чисто за звонок, мне кажется, достаточно уволить по дискредитации. Так как он опорочил звание государственной службы. Я сейчас затрудняюсь точно сказать, могу поднять цифры, за устройство на работу у нас есть статистика, — отметил замглавы Антикора.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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