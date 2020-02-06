Стали известны подробности воровства 4 млн тенге из ресторана

С поличным были задержаны четверо подозреваемых в совершении данного преступления.

В Западно-Казахстанской области полицейские по "горячим следам" раскрыли разбойное нападение на ресторанный комплекс, передает zakon.kz.

4 февраля примерно в 03:25 ночи в дежурную часть ОП Бурлинского района поступило сообщение о совершении разбойного нападения на ресторанный комплекс "Алтын Шатыр".

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, был ориентирован личный состав ОП Бурлинского района, - рассказали в полиции.

Было установлено, что двое неизвестных в масках проникли на территорию ресторанного комплекса "Алтын Шатыр", где угрожая сторожу топором, заставили его открыть ресторан. Затем связали ему руки и ноги и оставили в сторожевой будке. А сами тем временем из помещения кассы похитили 2 металлических сейфа, внутри которых находилось более 4 млн тенге и документация, принадлежащие предпринимателю 1990г.р. и скрылись с места происшествия.

Сторожу удалось освободиться, и он сразу позвонил администратору ресторанного комплекса и рассказал о случившемся, она в свою очередь позвонила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии сыщикам удалось выйти на след преступников. В течение дежурных суток "по горячим следам" преступление было раскрыто, а подозреваемые задержаны.

С поличным были задержаны четверо подозреваемых в совершении данного преступления, у которых были изъяты похищенные денежные средства, орудие преступления. Ими оказались жители г.Аксай 1989 и 1990 г.р. К моменту задержания преступники успели поделить между собой денежные средства. Также они показали место, куда они выбросили сейфы. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к уголовному делу, - поделились подробностями в полиции.

Похищенные деньги изъяты и возвращены владельцу.

Также установлено, что они передвигались на автомашине "Ваз 21150" с российскими номерами.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 192 УК (Разбой).

Двое подозреваемых водворены в ИВС ОП Бурлинского района. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех подозреваемых.

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