Почему тенге вновь укрепился, несмотря на дешевеющую нефть

Курс доллара США к тенге на KASE опустился до двухнедельного минимума.

Курс доллара и тенге продолжает снижаться, несмотря на ситуацию на мировых рынках и дешевеющую нефть. С чем это может быть связано, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, курс доллара США к тенге на KASE опустился до двухнедельного минимума (376,90 – 377,10), когда коронавирусная паника только начинала распространяться на рынках. При этом укрепление курса казахстанской нацвалюты происходит, несмотря на текущие котировки Brent, которые почти на 9 USD ниже средней цены за прошедший 2019 год.

Вместе с тем основным фактором укрепления курса тенге выступает не только обесценение на Мосбирже доллара США к рублю до 62,9, но и укрепление самого тенге к рублю до 5,97 – 5,99. И если снижение USDRUB отражает некоторое смягчение прежних негативных ожиданий по эпидемии коронавируса, то рост тенге к рублю может быть связан со снижением девальвационных ожиданий участников рынка, а также непосредственными действиями Нацбанка по увеличению валютного предложения на бирже, – написал Олжас Тулеуов.

При этом он напомнил, что в январе Нацбанк конвертировал 489 млн USD средств Нацфонда в целях реализации гарантированных трансфертов в бюджет.

К слову, в обменниках Нур-Султана и Алматы американский доллар можно приобрести в среднем по 378,7 тенге.

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