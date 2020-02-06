КПО представила результаты производственной деятельности за 2019 год

Генеральный директор КПО Эдвин Блом назвал прошедший год весьма успешным для компании по многим направлениям, он был отмечен целым рядом достижений и знаковых событий.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 6 февраля 2020 г. подвела итоги производственной деятельности за 2019 год.

Генеральный директор КПО Эдвин Блом назвал прошедший год весьма успешным для компании по многим направлениям, он был отмечен целым рядом достижений и знаковых событий.

2019 год стал юбилейным, мы отметили 40-летие месторождения Карачаганак. Партнеры по консорциуму подписали соглашение о санкционировании Проекта установки четвёртого компрессора обратной закачки газа. Это значительное достижение, дающее начало важному этапу в освоении Карачаганакского месторождения. Также запущен в эксплуатацию 5-й внутрипромысловый трубопровод, что позволит поддерживать максимальные объёмы добычи на Карачаганаке, а также повысить уровень местного содержания в период реализации данного проекта. Таким образом, к настоящему моменту КПО успешно доказала на практике свою способность реализовывать крупные капитальные проекты, - добавил Эдвин Блом.

Успешное завершение первого проекта по расширению полки добычи придает высокую уверенность в том, что КПО сможет успешно реализовать в соответствии с ожиданиями два других крупных проекта, находящиеся в настоящий момент в фазе выполнения, а именно Проект по снятию производственных ограничений по газу и Проект установки четвертого компрессора обратной закачки газа.

В прошлом году компания успешно завершила самый масштабный в истории КПО планово-предупредительный ремонт (ППР) в ходе которого было отработано около 3 миллионов человеко-часов рабочего времени.

Кроме этого, был осуществлен запуск ряда инициатив, направленных на повышение уровня культуры техники безопасности как в самой КПО, так и в компаниях-партнерах, которые позволили достигнуть впечатляющих результатов в 2019 году, несмотря на общее увеличение объёма отработанного времени, составившем примерно 35 миллионов человеко-часов, вследствие выполнения проектов, находящихся в фазе текущей реализации, а также работ по планово-предупредительному ремонту.

По этому поводу генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил: "Весь запланированный комплекс работ был выполнен в полном объеме, с соблюдением всех требований безопасности и ранее запланированного срока. При этом мы добились повышения целостности объектов, надежности заводского оборудования, а также выполнения механических врезок под будущие проекты"

В 2019 году КПО добыто 138 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 8,7 миллиардов кубометров сырого газа, что примерно соответствует 46,8 процентам от общего объема добытого газа.

К настоящему моменту компаниями-партнёрами по КПО инвестировано в освоение Карачаганакского месторождения более 26 миллиардов долларов США.

2019 год был также ознаменован значимыми достижениями в области охраны окружающей среды. При этом, одна из приоритетных целей компании заключается в достижении высоких производственных показателей при минимальном воздействии на окружающую среду.

В прошлом году показатель утилизации газа составил 99,91%. Общий объем сжигания факельного газа составил всего 0,68 тонн на тысячу тонн добытого сырья. На сегодня инвестиции КПО в природоохранные мероприятия составили 405 миллионов долларов США.

КПО принимает активное участие в республиканских экологических рейтингах и конкурсах. В рамках реализации международной инициативы Казахстана по сотрудничеству в сфере "зеленой экономики" компания удостоена специального знака "Рекомендовано Программой партнерства "Зеленый мост".

Генеральный директор Эдвин Блом также подчеркнул, что КПО предстоит адаптация системы экологического менеджмента к новым требованиям законодательства. В 2020 году будет разработан долгосрочный план по снижению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности.

КПО активно способствует развитию местных поставщиков товаров и услуг. За последнее время был реализован целый ряд проектов, направленных на создание отечественных производственных мощностей.

По итогам 2019 года доля казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг составила 57 процентов, или 684 миллионов долларов США в денежном выражении.

С момента заключения ОСРП партнеры по Карачаганакскому проекту взяли на себя обязательство по обеспечению увеличения местного содержания в кадрах. На сегодняшний день в КПО реализуется четвертая официальная программа увеличения числа казахстанских специалистов. По результатам 2019 года процентное соотношение местных сотрудников КПО составило 96% от общего количества инженерно-технических работников и 79% - всего руководящего персонала. Кроме того, в мае 2019 года состоялось открытие женского клуба, являющегося платформой для обмена опытом, содействия профессиональному развитию, а также получению новых знаний сотрудницами КПО чрез взаимодействие и сотрудничество.

Продолжается реализация целого ряда крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем освоенных средств КПО, инвестированных в развитие социальной инфраструктуры региона, составляет 400 миллионов долларов США.

Подводя итоги 2019 года, Эдвин Блом отметил: "КПО обладает огромным созидательным потенциалом благодаря слаженной командной работе, профессионализму сотрудников и их непрестанному стремлению достичь новых высот. В числе наших приоритетных задач на следующий год - обеспечение максимальных показателей в производственной сфере и в области обеспечения промышленной безопасности".

Мы будем продолжать укреплять устоявшиеся взаимоотношения и сотрудничество с уполномоченными органами Республики Казахстан исходя из нашего общего стремления создавать максимальную ценность и добиваться целей устойчивого развития в интересах жителей Западно-Казахстанской области и в целом Республики Казахстан, - добавил Эдвин Блом.

АКСАЙ, Западно-Казахстанская область

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