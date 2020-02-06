Инфекционные заболевания в первую очередь атакуют не привитых людей - эксперт

В Алматы наблюдаются отказы от вакцинации против вирусного гепатита В, туберкулеза, ОПВ, пневмококковой инфекци, кори, краснухи, эпидпаротита.

Главной причиной отказов являются личные убеждения родителей. Затем идут негативная информация в соцсетях, религиозные взгляды и недоверие к вакцине. Ситуацию комментирует руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимова, сообщает zakon.kz.

В прошлом году в Алматы была стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями, за исключением кори. Также наблюдались единичные случаи заболевания коклюшем и эпидемическим паротитом. Другие инфекционные заболевания, например, дифтерия, полиомиелит, вирусный гепатит В среди привитых не регистрируются уже много лет.

По словам руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Алматы Айзат Молдагасимовой, в 2019 году на территории города достигнут 95-процентный охват необходимой вакцинацией населения декретированных возрастов по ряду профилактических прививок и устойчивую эпидемиологическую ситуацию удалось достичь благодаря плановым профилактическим прививкам, считает спикер. С учетом допривития на участках охват вакцинацией против ВГВ1 составил 98,2% (46368) и БЦЖ 92,6% (43693).

В то же время одной из проблем в Алматы остаются отказы от прививок в родильных домах и поликлиниках. В 2018 году количество отказов было 1604, в 2019-м – 1557. То есть снижение было, но небольшое.

За 2019 год в целом по городу удельный вес отказов в родильных домах от вакцинации против вирусного гепатита В (моновакциной ВГВ) составил 3,2%, или 1524 случаев и от туберкулеза (вакциной БЦЖ) – 2,6%, или 1211 случаев от общего количества родившихся живыми новорожденных. В 2018 году удельный вес отказов составил соответственно 3,2%, или 1534 случая и 2,1%, или 1019 случаев.

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Сравнительный анализ показывает, что удельный вес отказов от прививок выше уровня прошлого года на 15,9%, однако количество отказов от вакцинации против вирусного гепатита В (ВГВ) осталось на уровне прошлого года, - комментирует Айзат Молдагасимова. - Также регистрируются отказы от прививок, проводимых в городских поликлиниках, в том числе от вакцинации оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) – 10 детей, против пневмококковой инфекции (Пневмо) – 94 ребенка, против кори, краснухи, эпидпаротита (ККП) – 28 детей. Не привиты комбинированными вакцинами "Пентаксим" (ВбКДС+Хиб+ИПВ) – 72 ребенка, "Гексаксим" (АбКДС+ВГВ+Хиб+ИПВ) – 86 детей, а также непривито 5 взрослых против коклюша, дифтерии, столбняка вакциной АДСМ.

Это данные за 2019 год. По мнению Молдагасимовой, главной причиной отказов являются личные убеждения родителей. Затем идет негативная информация о вакцинации в соцсетях, затем религиозные убеждения и самый наименьший процент – 2,4 - составляет недоверие к вакцине.

- Сегодня вопрос о недоверии не стоит, мы покупаем вакцины, прошедшие неоднократно проверку в лабораторных условиях и только после этого Казахстан закупает все виды вакцин, - отметила руководитель департамента.

Говоря о том, что увеличение количества отказов от вакцинации может привести к вспышке заболеваний вакциноуправляемых инфекций и осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе, спикер привела пример, когда в Алматы осложнилась ситуация по кори за счет непривитых лиц. "В прошлом году у нас дважды был подъем кори. Первый раз она началась в апреле, пик пришелся на май и закончилась она в июне. Благодаря проводимой дополнительной иммунизации против кори детей в возрасте 9-10 месяцев и лиц в возрастной группе 20-29 лет удалось снизить заболеваемость в этих возрастных группах. И когда мы уже начали прививать, количество кори резко пошло на спад. Если мы отмечали пик в мае-июне, то в августе-сентябре уже практически были нулевые показатели. То есть кори уже не было. Второй подъем был в конце ноября и пошла уже вторая волна кори. На сегодняшний день продолжается рост кори, из них порядка 67 процентов приходится на лиц, которые не прививались, отказались от вакцинации. Более 20 процентов приходится на лиц, которые не знают свой иммунный статус, то есть не знают, прививались они или нет, прививали ли ребенка или нет".

По статистике, приведенной руководителем департамента, картина по заболеваемости корью в Алматы на сегодняшний день такова. В первую очередь заболели дети от года до четырех лет - 33 процента. Это в основном те дети, которые в плановом порядке не привились, отказались от прививки. Небольшой рост идет до года и это опять же те лица, которые до 9 месяцев не получили вакцинацию и были в контакте с больными. И на третьем месте лица 20-29 лет, на них приходится где-то 15 процентов заболевших. К сожалению, среди них есть и беременные. Кто-то не имел иммунного статуса, кто-то отказался, у кого-то были медотводы, потом забыли. Второй подъем кори в Алматы начался в ноябре-декабре 2019 года, отметила эксперт.

В целом картина по заболеваемости корью в прошлом году была такая. Среди детей в возрасте 9-10 месяцев с 59 случаев в апреле до 30 случаев в декабре. Среди лиц в возрасте 20-29 лет -с 99 случаев в мае до 10 случаев в ноябре. На сегодняшний день дополнительная иммунизация детей в возрасте 9-10 месяцев продолжается. Так, с 1 апреля 2019 года по 24 января 2020 года в Алматы охвачено вакцинацией 19050 детей в возрасте 9-10 месяцев, что составляет 95,8%. Дополнительная вакцинация лиц в возрасте 20-29 лет на сегодняшний день завершена, ею охвачены 230395 человек ((4,1%)..

В 2019 году на напряженность иммунитета против кори были обследовано 1524 лица (дети, подростки и взрослые до 29 лет), 104 лиц против краснухи и 45 лиц против дифтерии без данных о привитости. Среди них выявлено 397 (26,1%) не иммунных к кори, 45 (43,3%) не иммунных к краснухе, 26 (57,8%) не иммунных к дифтерии. Высокий процент не иммунных против кори был отмечен среди подростков (30,8%), кормящих мам (24,4%) и беременных в возрасте 20-29 лет (20,2%).

- В 2015 году мы проводили дополнительную иммунизацию против кори среди подростков от 15 до 19 лет и именно в их возрасте на сегодняшний день наблюдаются лишь единичные случаи заболеваемости, - привела пример Молдагасимова. - Это говорит об эффективности вакцинации, что именно этот возраст на данный момент имеет хороший иммунитет и большинство из них сейчас не болеет. Болеют старше, младше, и те, которые отказались от вакцинации, но не те, которые были привиты.

Торгын Нурсеитова

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