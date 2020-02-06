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Экипаж МКС приземлился в Казахстане

Капсула корабля приземлилась в расчетное время примерно в 150 км от города Жезказгана.

Фото : rbc.ru6 февраля 2020, 17:41

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МСК) приземлился в Казахстане, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Есть посадка! "Утесы" дома! Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" благополучно вернулся на Землю! — сообщили в Роскосмосе.

С космической станции на Землю вернулись три человека. Это россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и гражданка США Кристина Кук.

Ранее стало известно, что корабль отстыковался от МКС, включил двигатель на торможение в вошел в земную атмосферу, после чего разделился на три отсека: бытовой, приборной-агрегатный и спускаемый аппарат с экипажем 61-й экспедиции МКС.

Капсула корабля, скорость падения которой уменьшали парашюты, приземлилась в расчетное время примерно в 150 км от города Жезказгана.

Работу на околоземной орбите продолжит экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана.


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