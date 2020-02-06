Суд арестовал начальника Департамента по делам обороны ЗКО на два месяца

Следственный судья считает, что подозреваемый, занимающий руководящую должность в ведомстве, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей.

Специализированный следственный суд 6 февраля рассмотрел ходатайство о применении в отношении начальника Департамента по делам обороны Западно-Казахстанской области М. Есенова меры пресечения в виде "содержания под стражей", передает zakon.kz.

Есенов М.В. подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК, т.е. в получении взятки. По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере 200 тыс. тенге за назначение одного из подчиненных на вышестоящую должность и дальнейшее покровительство его по службе, говорится в сообщении

пресс-службы областного суда.

Следственный судья, рассмотрев ходатайство следователя, удовлетворил в полном объеме, санкционировав подозреваемому меру пресечения в виде «содержания под стражей» сроком до двух месяцев.

Как пояснили в облсуде, с учетом обстоятельств совершенного правонарушения, следственный судья считает, что подозреваемый, занимающий руководящую должность в ведомстве, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей, которые являются сотрудниками подведомственного ему органа, тем самым воспрепятствовать объективному расследованию. В связи с чем ему избрана столь строгая мера пресечения.

Постановление не вступило в законную силу.

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