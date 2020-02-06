Как в Алматы борются с коррупцией

Мы будем принципиально и бескомпромиссно подходить к каждому коррупционному факту.

В ходе расширенного заседания под председательством акима города по вопросам противодействия коррупции выступил руководитель Антикоррупционной службы Алматы Кайрат Сунтаев с докладом об итогах работы ведомства за 2019 год, ситуации по противодействию коррупции в Алматы, привел факты системных нарушений, рассказал о новых направлениях работы службы, передает zakon.kz.

Главой государства борьба с коррупцией обозначена приоритетным направлением государственной политики и эффективно противодействовать коррупции можно только своевременными и скоординированными действиями.

Впервые на законодательном уровне закреплена персональная ответственность руководителей за коррупционные правонарушения, а также введена ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, за непринятие мер по предупреждению коррупции. Вместе с тем, Антикоррупционная служба, как уполномоченный орган, будет активно поднимать вопросы противодействия коррупции, беспокоить госорганы, инициировать рассмотрение ответственности руководителей. Коллеги, необходимо усиленно контролировать внутреннюю работу своих подразделений, вести контроль за "чистотой своих рядов". Мы по-прежнему будем принципиально и бескомпромиссно подходить к каждому коррупционному факту, ставя во главу угла справедливость и законность, - отметил Кайрат Сунтаев в ходе совещания.

В соответствие с установками Главы государства руководителям государственных органов необходимо усилить работу в сфере противодействия коррупции, оказывать правовую помощь населению.

Наша задача – услышать каждого обратившегося по любым имеющимся проблемам.

Доверие граждан – ключевой критерий в оценке качества, эффективности деятельности госоргана и действенности в его работе принципов добропорядочности.

В мероприятии приняли участие руководители государственных, правоохранительных и военных органов, представители судейского корпуса, депутаты маслихатов, ректоры национальных высших учебных заведений, главные врачи, директоры школ и колледжей.

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