Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые

Среди случаев заболевания в Ухане не оказалось ни одного ребенка младше 15 лет.

Ученые проанализировали эпидемиологические характеристики распространения нового коронавируса и выяснили, что среди заболевших практически нет детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИАНовости.

Результаты анализа опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Китайские ученые собрали информацию о первых 425 подтвержденных случаях заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV в Ухане. Вся эпидемиологическая информация, собранная в ходе полевых исследований, включая историю воздействия, сроки и форму проявлений, а также выявление близкого круга контактов, сверялись с информацией из нескольких источников. Были также исследованы домохозяйства и места, которые посещали пациенты за две недели до проявления заболевания.

Данные были введены в центральную базу данных и обработаны с помощью специальной программы. По результатам цифровой обработки была построена кривая эпидемии. Для оценки темпов распространения и действенности осуществляемых мер на кривую были нанесены ключевые даты выявления случаев заболевания и мероприятий по борьбе с ним.

По данным исследователей, у 95 процентов заболевших симптомы появились в первые 12 дней после заражения, а средний инкубационный период составил 5,2 дня. На ранних стадиях число выявленных больных удваивалось каждые 7,4 дня, затем темпы замедлились.

Удивительно, но среди случаев заболевания в Ухане не оказалось ни одного ребенка младше 15 лет. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что дети менее подвержены заражению или симптомы у них проявляются в более легкой форме, чем у взрослых. На сегодняшний день средний возраст заболевших составляет 59 лет, и 56 процентов из них - мужчины.

За всю историю эпидемии, которая с декабря 2019 года унесла жизни почти 500 человек, а более 24 000 человек заболели, врачи зафиксировали всего несколько разовых случаев заболевания среди детей: у девятимесячной девочки из Пекина, у одного ребенка в Шэньчжэне и у ребенка из Германии, чей отец был инфицирован. Четвертый случай имел место вчера - китайские власти подтвердили, что вирус обнаружен у новорожденного в Ухане. Мать также была больна.

Из всего, что мы видели, и по непонятным для нас причинам кажется, что вирус в первую очередь влияет на взрослых. Возможно, мы видим не все данные, так как отчеты, которые поступают из Китая, касаются только взрослых, а не педиатрических больниц, - заявил медицинский эксперт Ричард Мартинелло, доцент Йельской школы медицины.

В любом случае, крайне низкая заболеваемость среди детей - очень хорошая новость, считают эксперты. Детей намного сложнее удерживать в жестких рамках карантина, они хуже соблюдают гигиенические предписания и их трудно удержать от контактов с родственниками и друзьями. Если бы среди них вирус распространялся также, как среди взрослых, данные заболеваемости могли бы быть намного выше.

Ученые отмечают, что сходная картина с крайне низкой заболеваемостью у детей отмечалась и в предыдущих двух случаях коронавирусных инфекций - атипичной пневмонии и ближневосточного синдрома.

Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний, ни один ребенок или подросток не умер от вируса SARS атипичной пневмонии и был только один случай, когда ребенок передал этот вирус другому человеку. При этом у детей в возрасте до 12 лет симптомы ОРВИ были слабее, чем у взрослых. Лабораторно было выявлено только 80 случаев атипичной пневмонии у детей, в то время как у взрослых за период с ноября 2002-го по июль 2003 года было зафиксировано более 8000 случаев, а 774 человека умерли.

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