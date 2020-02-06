Жизнь в спецучреждениях: смирительные рубашки, болезненные позы, жестокость

Во всех учреждениях предусмотрен широкий спектр занятий, реабилитации для детей. Однако за 2 дня детей выводили из комнаты максимум на 1,5-2 часа. Их кормят лежа, перевязывают пеленками по типу смирительных рубашек.

Смирительные рубашки, болезненные позы, жестокость. Рабочая группа Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» провела исследования условий содержания детей в медико-санитарный учреждениях, сообщает корреспондент zakon.kz.

В общем рабочей группой были изучены условия жизни детей в 18 МСУ (медико-социальных учреждениях) во всех областях, где проживают дети от 4 до 18 лет с особенностями в развитии, в том числе дети-сироты. В работе этих учреждений рабочая группа изучала соблюдение стандартов социальных услуг и ИПР (индивидуальные планы развития). Итог не утешителен.

Например, из-за несоответствия размера коляски, возрасту и росту дети были вынуждены проводить целый день согнувшись в неудобной болезненной позе. В тех учреждениях, где были выявлены такие нарушения закуплены новые коляски каждому ребенку. Тоже самое с кроватями. Была полностью заменена мебель, - рассказала председатель общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan» Динара Закиева.

Кроме того, по регламенту во всех учреждениях предусмотрен широкий спектр занятий, реабилитации для детей. Однако при проведении мониторинга видеозаписей с камер МСУ представители партии увидели, что за 2 дня детей выводили из комнаты максимум на 1,5-2 часа.

Детей кормят лежа, перевязывают пеленками (по типу смирительных рубашек) и оставляют в таком положении практически на весь день. Обратите внимание на ребенка в ходунке в углу, девочка с 6.40-8 вечера в течении 2 дней находится в одном и том же положении. Кроме того, было отмечено грубое отношение к детям, - продолжила она.

Для системного изменения ситуации рабочей группы партии была составлена дорожная карта с Министерством труда и социальной защиты, в соответствии с которой в этом году будет проведена аттестация и обучение сотрудников во всех МСУ страны, заработная плата сотрудников должна быть повышена на 50%, пересмотрен стандартов нагрузки (сейчас на 6 детей 1 воспитатель, по европейскому стандарту на 3-х детей 1 воспитатель).

Мы посетили Дома ребенка в каждом регионе. В стране их 21. Так среди выявленных проблем были вопросы организации питания. Например, в одном Доме ребенка были зафиксированы просроченные продукты, молочная смесь. В другом в день посещения рабочей группы вместо мяса с овощами в соответствии с меню на ужин приготовили кашу. Объясняя это тем, что кладовщик был не на месте. На настоящий момент все эти нарушения устранены, проведены служебные расследования и разъяснительные работы, - рассказала она.

Партийцы также подняли вопрос наличия камер и срокам хранения видеозаписей. Где-то хранятся записи за 5 дней, где-то за 2 недели, а у кого-то камер нет вообще.

И еще, руководители не пересматривают записи с камер. Поэтому в настоящее время мы работаем с акиматами по вопросам установки видеокамер. И ответственности руководителей за их просмотр, - добавила Закиева.

Татьяна Ковалева, Нур-Отан

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