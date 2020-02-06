Замакима области и ряд чиновников в сфере образования осуждены за хищения и взятки

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров и др.

Антикоррупционной службой по Атырауской области ранее завершено следствие в отношении экс-заместителя акима области Н. Сайлауовой, а также руководителя Управления образования области Кенжегалиева К. и его заместителя Кабдуловой Р., передает zakon.kz.

По делу также проходили главный бухгалтер ГУ "Специализированная школа для одаренных детей с интернатным учреждением областная малая академия искуств им. Н.Тлендиева" Н. Мажитова, руководитель КГКП "Методический центр управления образования области" Г. Кабекенова, главный бухгалтер КГКП К. Имангазиева, главный бухгалтер КГКП "Пансионат с лечением "Геолог Казахстана" Управления образования области К. Жалелова и помощника бухгалтера Б. Забенова.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 118 млн тенге, а также получении взяток в крупном размере за заключение договоров на поставку товаров, содействие в прохождении аттестации, включение в список претендентов на поощрение и сдачу ЕНТ, - рассказали в Антикоррупционной службе.

6 февраля 2020 года приговором суда №2 города Атырау они осуждены:

- Сайлауова Н. за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток - к 2 годам лишения свободы, а также внесено представление о лишении государственной награды Ордена "Құрмет".

- Кенжегалиев К. за хищение и мошенничество - к 2 годам ограничения свободы

- Кабдулова Р. за хищение, получение взяток и мошенничество - к 4 годам лишения свободы,

- Мажитова Н. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы,

- Кабикенов Г. за хищение и мошенничество - к 3 годам лишения свободы,

- Имангазиева К., Жалелова К., Забенов Б. за хищение бюджетных средств – к 4 годам и 6 месяцам ограничения свободы,

Все пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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